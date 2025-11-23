मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    फुटबॉल खेलते समय गिरा, फिर उठा ही नहीं... बस्तर ओलंपिक विनर फैजल की हार्ट अटैक से मौत

    हर रोज कि तरह कक्षा 9वीं का छात्र मोहम्मद फैजल फुटबाल खेलने के लिए मैदान आया, जहां काफी देर तक फैजल ने मैदान में दौड़ लगाई और कसरत करने लगा, उसके बाद खेलते वक्त वो अचानक जमीन पर गिर गया, आसपास मौजूद खिलाड़ियों ने छात्र का अस्पताल पहुंचाया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 05:05:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 05:05:53 PM (IST)
    फुटबॉल खेलते समय गिरा, फिर उठा ही नहीं... बस्तर ओलंपिक विनर फैजल की हार्ट अटैक से मौत
    बस्तर ओलंपिक विनर फैजल की हार्ट अटैक से मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। हर रोज कि तरह कक्षा 9वीं का छात्र मोहम्मद फैजल फुटबाल खेलने के लिए मैदान आया, जहां काफी देर तक फैजल ने मैदान में दौड़ लगाई और कसरत करने लगा, उसके बाद खेलते वक्त वो अचानक जमीन पर गिर गया, आसपास मौजूद खिलाड़ियों ने छात्र का अस्पताल पहुंचाया। उधर जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी और छात्र की मौत हो गई।

    मोटरसाईकिल पर दोस्तों ने पहुंचाया अस्पताल

    रविवार अलसुबह खेलने के लिए कक्षा 9वीं का छात्र मोहम्मद फैजल हमेशा की तरह खेलने के लिए मैदान पहुंचा। वहां दोस्तों से बातचीत के बाद दौड़ने लगा तो अचानक सीने में दर्द उठा, और वो नीचे गिर गया। पास में ही दोस्त कुछ समझ पाते तब तक उसकी हालत गंभीर हो रही थी। आनन-फानन में दोस्तों ने मोटरसाईकिल पर बैठाकर फैजल को सरकारी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया।


    पिता के पहुंचने से पहले तोड़ा दम

    फैजल को बचाने के का भरपूर प्रयास किया लेकिन इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। उधर जानकारी मिलते ही पिता मोहम्मद खलील व परिजन पहुंचे लेकिन तब तक फैजल दम तोड़ चुका था। इस खबर ने फैजल के स्कूल आत्मानंद और परिजनों समेत छिन्दगढ़ में मातम पसर गया। ज्ञात हो कि हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक में फैजल ने इनाम भी जीते थे, वो अच्छा खिलाड़ी था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.