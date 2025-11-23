फुटबॉल खेलते समय गिरा, फिर उठा ही नहीं... बस्तर ओलंपिक विनर फैजल की हार्ट अटैक से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। हर रोज कि तरह कक्षा 9वीं का छात्र मोहम्मद फैजल फुटबाल खेलने के लिए मैदान आया, जहां काफी देर तक फैजल ने मैदान में दौड़ लगाई और कसरत करने लगा, उसके बाद खेलते वक्त वो अचानक जमीन पर गिर गया, आसपास मौजूद खिलाड़ियों ने छात्र का अस्पताल पहुंचाया। उधर जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी और छात्र की मौत हो गई।

मोटरसाईकिल पर दोस्तों ने पहुंचाया अस्पताल रविवार अलसुबह खेलने के लिए कक्षा 9वीं का छात्र मोहम्मद फैजल हमेशा की तरह खेलने के लिए मैदान पहुंचा। वहां दोस्तों से बातचीत के बाद दौड़ने लगा तो अचानक सीने में दर्द उठा, और वो नीचे गिर गया। पास में ही दोस्त कुछ समझ पाते तब तक उसकी हालत गंभीर हो रही थी। आनन-फानन में दोस्तों ने मोटरसाईकिल पर बैठाकर फैजल को सरकारी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया।