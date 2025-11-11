मेरी खबरें
    45 लाख इनामी माओवादी हिड़मा के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री, मां से बोले - 'बेटे को समझाओ'

    CG News: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को सुकमा जिले के माओवादी प्रभाव वाले पूवर्ती गांव पहुंचे। यह वही गांव है जहां कुख्यात माओवादी हिड़मा और बारसे देवा का घर है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 03:22:02 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 03:22:02 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को सुकमा जिले के माओवादी प्रभाव वाले पूवर्ती गांव पहुंचे। यह वही गांव है जहां कुख्यात माओवादी हिड़मा और बारसे देवा का घर है। उप मुख्यमंत्री ने यहां हिड़मा की बुजुर्ग मां माड़वी पुंजी से मुलाकात की और उनसे बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने का अनुरोध किया।

    विजय शर्मा ने कहा - 'आपका बेटा अगर आत्मसमर्पण कर ले, तो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है और क्षेत्र के विकास में भागीदार बन सकता है। समय बहुत कम है।'

    गोंडी भाषा में की बातचीत

    उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मदद से गोंडी भाषा में हिड़मा की मां से लंबी बातचीत की। इस दौरान पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) बटालियन-1 के प्रमुख हिड़मा के अलावा माओवादी बारसे देवा के स्वजन भी मौजूद रहे। करीब तीन घंटे पूवर्ती में रुकने के बाद शर्मा रायपुर के लिए रवाना हो गए।


    हिड़मा और बारसे देवा पर इनाम

    हिड़मा पर इनाम - 45 लाख रुपये

    बारसे देवा पर इनाम - 25 लाख रुपये

    हिड़मा की स्थिति - PLGA बटालियन-1 का प्रमुख

    हिड़मा का घर - पूवर्ती कैंप से मात्र 200 मीटर की दूरी पर

    पुनर्वासित युवा - बीजापुर पुनर्वास केंद्र में 92 युवक रह रहे हैं

    परिवार ने दिलाया भरोसा

    चर्चा के बाद हिड़मा और बारसे देवा के परिजनों ने उप मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे उनका संदेश बेटों तक जरूर पहुंचाएंगे। शर्मा ने दोनों परिवारों के साथ भोजन भी किया और उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति की जानकारी दी।

