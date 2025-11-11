45 लाख इनामी माओवादी हिड़मा के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री, मां से बोले - 'बेटे को समझाओ'

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सोमवार को सुकमा जिले के माओवादी प्रभाव वाले पूवर्ती गांव पहुंचे। यह वही गांव है जहां कुख्यात माओवादी हिड़मा और बारसे देवा का घर है। उप मुख्यमंत्री ने यहां हिड़मा की बुजुर्ग मां माड़वी पुंजी से मुलाकात की और उनसे बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए कहने का अनुरोध किया।

विजय शर्मा ने कहा - 'आपका बेटा अगर आत्मसमर्पण कर ले, तो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है और क्षेत्र के विकास में भागीदार बन सकता है। समय बहुत कम है।' गोंडी भाषा में की बातचीत उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की मदद से गोंडी भाषा में हिड़मा की मां से लंबी बातचीत की। इस दौरान पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) बटालियन-1 के प्रमुख हिड़मा के अलावा माओवादी बारसे देवा के स्वजन भी मौजूद रहे। करीब तीन घंटे पूवर्ती में रुकने के बाद शर्मा रायपुर के लिए रवाना हो गए।