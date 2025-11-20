खूंखार माओवादी हिड़मा और उसकी पत्नी का शव पहुंचा घर, आदिवासी रीति से आज होगा अंतिम संस्कार

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 10:13:45 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 10:13:45 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। आंद्र प्रदेश ने तीन दिन पहले हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। सैकड़ों निर्दोष ग्रामीण और सुरक्षा बल के जवानों की हत्या करने वाला खूंखार माओवादी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे मारे गए थे। आज दोनों का शव गृहग्राम पूर्वर्ती में लाया गया, जहां कुछ देर में आदिवासी संस्कृति से अंतिम संस्कार किया जाएगा।

    गुरुवार सुबह 9 बजे पूर्वर्ती में माओवादी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का शव लाया गया। जहां परिजन और ग्रामीण मौजूद रोते नजर आए। तीन पहले आंद्र प्रदेश में मुठभेड़ में मारा गया था। हिड़मा पर एक करोड़ का इनाम था और उसकी पत्नी पर 50 लाख का इनाम था।


    अपने 27 साल के माओवादी संगठन में 26 बड़ी घटनाएं की जिसमें सैकड़ों निर्दोष ग्रामीण और जवानों की हत्या की, इस लाल आतंक का आखिरकार अंत हुआ और बस्तर से माओवाद संगठन समाप्ति की और बढ़ रहा है।

    फिलहाल शव को थोड़ी देर में मरघट लेकर जाया जाएगा और वहा आदिवासी संस्कृति से अंतिम सा संस्कार किया जाएगा। साथ ही पूरे गांव को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। शव को रम्पा सोड़ावरम से अलसुबह लाया गया।

