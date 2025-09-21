बस्तर में 'विकास का रास्ता' 19 साल के बाद कोंटा-गोलापल्ली मार्ग का निर्माण शुरू, 140 से घटकर 45 किमी हुई दूरी

सतीश चांडक, नईदुनिया, सुकमा: मात्र नौ दिनों में चार सुरक्षा कैंपों के खुलने से सुकमा जिले के गोलापल्ली गांव के लोगों को कोंटा ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए अब 45 किमी की ही यात्रा करनी पड़ रही है। इससे पहले गोलापल्ली जाने के लिए तेलंगाना होकर 140 किमी का चक्कर लगाना पड़ता था। तेलंगाना से सटा यह क्षेत्र माओवादी रमन्ना का गढ़ था।

19 वर्षों के बाद यह सड़क अब शुरू हो गई है। जिले के कोंटा में सुरक्षा बलों ने आठ से 16 सितंबर के बीच तुमालभट्टी -उसकावाया, वीरागंगरेल, मेहता और पालीगुड़ा में चार नए कैंप स्थापित किए हैं। इससे वर्षों से बंद कोंटा-गोलापल्ली मार्ग फिर से खुल गया है। निर्माण के बीच दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है। अब इस सड़क के बनने से दो दर्जन से ज्यादा गांव सीधे ब्लाक मुख्यालय से जुड़ सकेंगे।