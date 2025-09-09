6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर सीआपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली

नईदुनिया न्यूज सुकमा। जिले के कोंटा थानाक्षेत्र स्थित इंजरम सीआरपीएफ 219 बटालियन का जवान निलेश कुमार गर्ग ने डयूटी के दौरान अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्म हत्या कर दी। मृत जवान ने 6 पन्नों का इमोशनल सुसाइड नोट लिखा है जिसमें गांव के एक व्यक्ति पर परेशान करने का आरोप लगाया है।

जिसके नाम का खुलासा पुलिस ने नहीं किया। वही जवान ने अपनी पत्‍नी और बच्चों से माफी मांगते हुए सात जन्मों तक रिश्ता निभाने की बात लिखी है। मृत जवान का पोस्ट मार्टम उपरांत शव को गृहग्राम के लिए भेजा गया। एसपी किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की विवेचना की जा रही है।

मध्यप्रदेश के कटनी जिले का रहने वाला सीआरपीएफ जवान निलेश कुमार गर्ग 30 जुलाई को अवकाश से वापस कैंप लोटा था। सोमवार रात 10 बजे कैंप में प्रेटालिंग डयूटी पर था। डयूटी के दौरान जवान ने खुर्सी पर बैठकर अपनी सर्विस रायफल से सिर के बीच में गोली मार दी जिसके कारण मौके पर ही जवान की मौत हो गई। गोली की आवाज से कैंप में अफरा—तफरी मच गई, और बाकी जवान मौके पर पहुंच गए। मृत जवान का शरीर कोंटा लाया गया जहां पीएम होने के बाद गृहग्राम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंची और पुरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है।