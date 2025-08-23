मेरी खबरें
    सुकमा में ड्यूटी के दौरान CRPF जवान ने खुद को मारी गोली, कैंप में मची अफरा-तफरी

    Sukma News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित कैंप मिनपा में ड्यूटी कर रहे जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वह एक दिन पहले ही अवकाश से वापस लौटा था। घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने की।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 07:22:28 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 07:22:28 PM (IST)
    CRPF सेकेंड बटालियन के जवान ने की ख़ुदकुशी (सांकेतिक तस्वीर)

    1. CRPF सेकेंड बटालियन के जवान ने की ख़ुदकुशी
    2. हाल ही में छुट्टी काटकर लौटा था जवान
    3. पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने की घटना की पुष्टि

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। जिले के घोर नक्सल प्रभावित कैंप मिनपा जहां सीआरपीएफ की सेकेंड बटालियन तैनात है। वहां मोर्चे पर ड्यूटी कर रहे जवान ने अपनी एलएमजी (लाइट मशीन गन) से खुद गोली मार दी। गोली सिर के आर- पार हो गई और जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जवान एक दिन पहले ही अवकाश से वापस लौटा था। पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि करते हुए पूरे मामले की जांच करने की बात कही।

    घटना से मच गई अफरा-तफरी

    शनिवार दोपहर 2 बजे घोर नक्सल प्रभावित सीआरपीएफ कैंप मिनपा जहां अचानक गोली चलने से अफरा-तफरी मच गई। कैंप के किनारे में स्थित मोर्चे की तरफ से गोली की आवाज सुनाई दी। बाकी जवान सावधानी से मोर्चे की तरफ बड़े और सोचे कि कहीं ये माओवादियों का हमला तो नहीं। लेकिन मोर्चे के पास जाकर देखे तो ड्यूटी पर तैनात जवान शशि भूषण कुमार का शव जमीन पर पड़ा हुआ था।

    आसपास खून ही खून था और सिर का एक हिस्सा गायब था। बिहार के गया जिले के रहने वाले शशि भूषण कुमार यहां सैकंड बटालियन मे तैनात थे और शुक्रवार को अवकाश खत्म कर घर से वापस कैंप लौटे थे। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तभी अचानक खुद को ही अपनी राइफल से गोली मार दी।

    पुलिस कर रही घटना की छानबीन

    घटना की जानकारी मिलते ही चिंतागुफा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। और घटना क्यों हुई और आत्म हत्या के पीछे क्या कारण हो सकते है इस पर छानबीन करने लगी। वही जवान का पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद गृहग्राम भेजा जाएगा। खबर की पुष्टि एसपी किरण चव्हाण ने की।

