Maoist Encounter: सुरक्षाबलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, सुकमा-आंध्र प्रदेश की सीमा पर माओवादी हिड़मा सहित 6 ढेर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा: सुकमा जिले के सीमा से लगे आंध्र प्रदेश में भी माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में जवानों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। कुख्यात माओवादी लीडर हिड़मा को जवानों के मार गिराया है। उसके साथ ही 5 अन्य माओवादी भी मारे गए हैं।

जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीताराम जिले के इलाके में मुठभेड़ चल रही है। जहां माओवादियों के बड़े केडर के 6 लोग मारे जाने की खबर है। वहां की ग्रे-हाउंड फोर्स द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी टीम मौके पर मौजूद है।

एर्राबोर थाना क्षेत्र में एक माओवादी ढे़र जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के पहाड़ी जंगलों में मंगलवार सुबह से सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच रुक-रुककर मुठभेड़ जारी है। विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कोंटा एरिया कमेटी सचिव मगडू अपने दस्ते के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय है, जिसके आधार पर सुरक्षाबल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपेरशन के दौरान जवानों ने एक माओवादी को ढेर कर दिया है। एक माओवादी का शव बरामद करने की सूचना मिली है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सुबह से ही जंगल में कई दौर फायरिंग हुई है और जवान अब भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि की है, हालांकि आपरेशन के कारण स्थान, शामिल जवानों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी फिलहाल साझा नहीं की जा रही है।