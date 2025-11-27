IED Blast: सुकमा में सर्चिंग के दौरान आईईडी धमाका, महिला आरक्षक घायल... सुरक्षा बलों का अभियान जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा: सुकमा जिले के गोंगड़ा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान एक महिला आरक्षक आईईडी ब्लास्ट (IED Blast Sukma) की चपेट में आ गई। कैंप स्थापित करने के लिए पहाड़ी पर सर्चिंग के दौरान माओवादी द्वारा पहले से लगाए गए आईईडी पर महिला आरक्षक मुचाकि दुर्गा का पैर लग गया और ब्लास्ट हो गया।

गुरूवार दोपहर 1 बजे गोगुड़ा की पहाड़ी पर एक आईईडी ब्लास्ट हुया। इस ब्लास्ट की चपेट में आने से महिला आरक्षक मुचाकि दुर्गा के पैर में चोट आई है। बताया गया कि वहां कैंप स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए पहाड़ी पर सर्चिग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पहले से ही माओवादियों ने जगह-जगह आईईडी लगा रखी है।

सर्चिग के दौरान महिला आरक्षक मुचाकि दुर्गा का पैर उस आईईडी पर आ गया और ब्लास्ट हो गया। जिसके कारण दुर्गा के दाए पैर और हाथ में चोंट आई, उसके बाद घायल महिला जवान को 10 किमी. दूर मुलेर कैंप लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार किया गया और बेहतर इलाज के लिए हेलीकाप्टर से रायपुर भेजा गया।

Chhattisgarh | A woman constable of the district police force was injured in an IED blast while on area domination duty in the jungle hills of Gogunda area under the jurisdiction of Phoolbagdi police station of Sukma district. The constable sustained a leg injury in the incident… — ANI (@ANI) November 27, 2025

एसपी किरण चव्हाण ने पुष्टि की कि महिला आरक्षक की स्थिति खतरे से बाहर है और वह सुरक्षित है। वहीं सुरक्षा बलों का माओवादी विरोधी अभियान लगातार जारी है। इसी कारण माओवादी संगठन में टूट और अस्थिरता देखी जा रही है।