मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IED Blast: सुकमा में सर्चिंग के दौरान आईईडी धमाका, महिला आरक्षक घायल... सुरक्षा बलों का अभियान जारी

    IED Blast Sukma: सुकमा जिले की गोंगड़ा पहाड़ी में सुरक्षा बलों द्वारा कैंप स्थापित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान महिला आरक्षक मुचाकि दुर्गा माओवादी द्वारा पहले से लगाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गई। उनके दाहिने पैर और हाथ में चोट आई। घायल महिला जवान को तुरंत मुलेर कैंप लाए और प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 04:55:04 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 04:56:58 PM (IST)
    IED Blast: सुकमा में सर्चिंग के दौरान आईईडी धमाका, महिला आरक्षक घायल... सुरक्षा बलों का अभियान जारी
    IED Blast in CG: धमाके में घायल महिला आरक्षक का इलाज करते डॉक्टर।

    HighLights

    1. बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया।
    2. महिला जवान के दाहिना पैर और हाथ में चोट आई।
    3. प्राथमिक उपचार मुलेर कैंप में किया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा: सुकमा जिले के गोंगड़ा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान एक महिला आरक्षक आईईडी ब्लास्ट (IED Blast Sukma) की चपेट में आ गई। कैंप स्थापित करने के लिए पहाड़ी पर सर्चिंग के दौरान माओवादी द्वारा पहले से लगाए गए आईईडी पर महिला आरक्षक मुचाकि दुर्गा का पैर लग गया और ब्लास्ट हो गया।

    गुरूवार दोपहर 1 बजे गोगुड़ा की पहाड़ी पर एक आईईडी ब्लास्ट हुया। इस ब्लास्ट की चपेट में आने से महिला आरक्षक मुचाकि दुर्गा के पैर में चोट आई है। बताया गया कि वहां कैंप स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए पहाड़ी पर सर्चिग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पहले से ही माओवादियों ने जगह-जगह आईईडी लगा रखी है।


    सर्चिग के दौरान महिला आरक्षक मुचाकि दुर्गा का पैर उस आईईडी पर आ गया और ब्लास्ट हो गया। जिसके कारण दुर्गा के दाए पैर और हाथ में चोंट आई, उसके बाद घायल महिला जवान को 10 किमी. दूर मुलेर कैंप लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार किया गया और बेहतर इलाज के लिए हेलीकाप्टर से रायपुर भेजा गया।

    एसपी किरण चव्हाण ने पुष्टि की कि महिला आरक्षक की स्थिति खतरे से बाहर है और वह सुरक्षित है। वहीं सुरक्षा बलों का माओवादी विरोधी अभियान लगातार जारी है। इसी कारण माओवादी संगठन में टूट और अस्थिरता देखी जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.