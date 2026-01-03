मेरी खबरें
    एएसपी गिरपुंजे की शहादत का बदला पूरा, जवानों ने मुठभेड़ में मारे एरिया कमेटी सचिव सहित 12 माओवादी

    सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगडू सहित 12 माओवादी मारे गए। डीआरजी टीम की कार् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 11:41:32 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 11:41:32 AM (IST)
    जवानों ने मुठभेड़ में मारे एरिया कमेटी सचिव सहित 12 माओवादी। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    1. कोंटा क्षेत्र में पुलिस-माओवादी मुठभेड़ की पुष्टि
    2. इनामी माओवादी एरिया कमेटी सचिव मंगडू ढेर
    3. मुठभेड़ में 12 माओवादियों के शव बरामद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। जिले के अंतिम छोर पर बसा कोंटा इलाका जहां पिछले चार दशकों से माओवाद का कब्जा रहा है, लेकिन बीते दो सालो से लगातार माओवादियों की कमर पुलिस प्रशासन तोड़ रही है। कुछ माओवादियों ने आत्म समर्पण कर दिया, तो कुछ माओवादी मारे जा रहे है।

    कोंटा एरिया कमेटी में पिछले कई सालो से सक्रिय माओवादी मंगडू अपने साथियों के साथ सुबह मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि इतने माओवादी मारे गए है इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन मुठभेड़ की अधिकारिक पुष्टि पुलिस ने कर दी है।


    जानकारी के मुताबिक जिले के किस्टाराम थानाक्षेत्र के पामलूर इलाके में कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू अपने साथियों के साथ ​छुपा हुआ था। जिसकी जानकारी मिलते ही एसपी किरण चव्हाण ने डीआरजी टीम को ऑपरेशन के लिए रवाना किया।

    सुबह जैसे ही जवान उस इलाके में पहुंचे तो माओवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों और से करीब एक घंटे तक रूक-रूक कर फायरिंग हुई, जिसके बाद इलाके की सर्चिग करने पर 12 माओवादियों के शव और हथियार बरामद हुए। अभी भी जवान मौके पर मौजूद हैं। इलाके की सर्चिग कर रहे है। माओवादी मारे जाने का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जवान वापस कैंप लौटेंगे, तभी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

    कौन है मंगडू

    जानकारी के मुताबिक वेट्टी मुका उर्फ मंगडू उम्र 40 वर्ष सुकमा जिले के गोगुड़ा गांव का रहने वाला था। पिछले कई सालों से माओवादी संगठन में काम कर रहा था। वर्तमान में वो कोंटा एरिया कमेटी के सचिव पद पर कार्यरत था। कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा। अपने पास एके47 जैसे हथियार रखता था। शासन ने 8 लाख का इनाम घोषित किया था।

    शहादत का लिया बदला

    आज हुई मुठभेड़ में एसीएम हितेश भी मारा गया है। 9 जून को कोंटा के पास एक आईईडी की चपेट में आने से तत्कालीन स्व. एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की शहादत हो गई थी।उस घटना को एसीएम हितेश ने अंजाम दिया था। आज जवानों ने एएसपी आकाश राव की शहादत का बदला ले लिया।

