    छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का अभियान जारी है। रविवार को सुकमा जिले के भेज्जी और चिंतागुफा थाना इलाके में पहाड़ी क्षेत्र के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जिसमें तीन माओवादियों के मारे जाने की सूचना है। डीआरजी जवान जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं।

    By Satish Chandak
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 08:47:06 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 09:14:24 AM (IST)
    सुकमा के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, तीन माओवादी मारे जाने की सूचना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिलें में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। माओवादियों की सूचना पर निकले डीआरजी (डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड) टीम के साथ सुबह माओवादियों की मुठभेड़ हुई है। जिसमें तीन ईनामी माओवादी मारे जाने की खबर है साथ ही मौके से हथियार बरामद होने की खबर है। खबर की पुष्टि करते हुए एसपी किरण चव्हाण ने कहा कि जवान मौके पर मौजूद है और हम उनके संपर्क में है, जब वो वापस लौटेंगे तब विस्तृत जानकारी दे पाएंगे।

    जानकारी के मुताबिक जिले के चिंतागुफा और भेज्जी थानाक्षेत्र के कारीगुंडम इलाके में आज सुबह डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जाता है कि जवान जब सर्चिंग करते हुए उस इलाके में पहुंचे तो घात लगाए बैठे माओवादियों ने हमला कर दिया उधर जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कारवाई की।


    इस मुठभेड़ में एसीएम रैंक के तीन नक्सली मारे जाने की खबर है और हथियार भी बरामद हुए। फिलहाल मुठभेड़ रुक गई है और जवान इलाके को सर्चिंग कर रहे है। जैसे ही जवान वापस लौटेंगे तब पूरी जानकारी मिल पाएगी।

    बीजापुर में मारे गए थे 6 माओवादी

    सुकमा और बीजापुर दोनों जिलों में पिछले एक सप्ताह में लगातार मुठभेड़ हुई हैं। पिछले मंगलवार को बीजापुर में छह माओवादी मारे गए थे। पिछले दो साल में बस्तर संभाग में 447 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें कई बड़े कैडर और शीर्ष रैंक के नेता भी शामिल हैं। लगातार कार्रवाई से माओवादियों की गतिविधियों पर बड़ी रोक लगी है और संगठन पर दबाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

