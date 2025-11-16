सुकमा के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़, तीन माओवादी मारे जाने की सूचना

नईदुनिया प्रतिनिधि, सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिलें में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। माओवादियों की सूचना पर निकले डीआरजी (डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड) टीम के साथ सुबह माओवादियों की मुठभेड़ हुई है। जिसमें तीन ईनामी माओवादी मारे जाने की खबर है साथ ही मौके से हथियार बरामद होने की खबर है। खबर की पुष्टि करते हुए एसपी किरण चव्हाण ने कहा कि जवान मौके पर मौजूद है और हम उनके संपर्क में है, जब वो वापस लौटेंगे तब विस्तृत जानकारी दे पाएंगे।

जानकारी के मुताबिक जिले के चिंतागुफा और भेज्जी थानाक्षेत्र के कारीगुंडम इलाके में आज सुबह डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जाता है कि जवान जब सर्चिंग करते हुए उस इलाके में पहुंचे तो घात लगाए बैठे माओवादियों ने हमला कर दिया उधर जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कारवाई की।