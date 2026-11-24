नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : शहर में नए खुले मेगा मार्ट के शुभारंभ के पहले ही दिन ग्राहकों को बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यहां खरीदारी करने पहुंची एक युवती ने पास्ता के पैकेट में जीवित कीड़े देखकर जब इसकी शिकायत की तो, मामला सीधे कलेक्टर तक पहुंच गया।

कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तत्काल मार्ट में दबिश दी। जांच के दौरान पास्ता के कई पैकेटों में कीड़े मिलने की पुष्टि हुई। टीम ने संदिग्ध खाद्य सामग्री का स्टाक सील कर जब्त कर लिया है और नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की तैयारी की है।

जानकारी के अनुसार, मार्ट के शुभारंभ के पहले ही दिन रात में संगीता साहू खरीदारी करने पहुंची थीं। उन्होंने अन्य सामान के साथ पास्ता का एक पैकेट भी लिया। घर ले जाने से पहले जब उन्होंने पैकेट को ध्यान से देखा तो उसमें कीड़े रेंगते नजर आए। यह देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत काउंटर पर मौजूद कर्मचारी से की। यह भी पढ़ें- सूरजपुर में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक समय पर न भेजने पर डीईओ सख्त, सभी डीडीओ को जारी किए निर्देश आरोप है कि कर्मचारी ने पैकेट हटाने की बात तो कही, लेकिन उसे अलग रखने के बजाय एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रख दिया और उसके ऊपर दूसरे पैकेट रख दिए। इस रवैये से नाराज ग्राहक ने सवाल उठाया कि यदि इस तरह की खाद्य सामग्री ग्राहकों को बेची जाएगी तो लोगों की सेहत की जिम्मेदारी कौन लेगा।