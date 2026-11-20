नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च हो चुकी है, लेकिन उपचार में खर्च हुई राशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के लिए भी उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

आरोप है कि सिविल सर्जन कार्यालय से परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी मेडिकल बिल महीनों तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालयों और आहरण-संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर पर लंबित रखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में पांच से दस प्रतिशत तक कथित कमीशन मांगे जाने की शिकायत ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है।