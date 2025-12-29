सरगुजा में किसान से ठगी, तांत्रिक ने गड़ा सोना निकालने के नाम पर ठग लिए 13 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सेदम गांव निवासी एक किसान परिवार से गड़ा सोना निकलवाने और बेटी पर जादू-टोना होने का डर दिखाकर कथित तांत्रिक ने 13 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर ठग लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित किसान ने बतौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीकृत कर कथित तांत्रिक की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उसके द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों को जांच के दायरे में रखा गया है।

क्या है मामला बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम सेदम निवासी किसान महेंद्र सिंह पैकरा (37) ने पुलिस को बताया कि पांच अक्टूबर की सुबह सूरज तिवारी नामक व्यक्ति उनके घर आया। उसने खुद को नासिक का निवासी बताया और दावा किया कि उनके घर के आंगन में सोना-चांदी गड़ा हुआ है। साथ ही यह भी कहा कि महेंद्र की बेटी पर किसी ने जादू-टोना किया है, जिसे विशेष तांत्रिक क्रिया से ही ठीक किया जा सकता है।