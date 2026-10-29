फ्री में बर्तन चमकाने आए थे, महिलाओं को थमा गए नकली जेवर; सूरजपुर में बेटा गिरफ्तार, बाप फरार

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: सोना-चांदी और बर्तन चमकाने के बहाने गांवों में पहुंचकर महिलाओं को ठगने वाले पिता-पुत्र की करतूत सामने आई है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में असली सोने-चांदी के जेवर देने का झांसा देकर महिलाओं से बड़ी रकम की ठगी की गई।

नकली आभूषणों को असली बताकर रकम ऐंठने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पिता अब भी फरार है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने शिवपुर के अलावा आसपास के अन्य गांवों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है।

पुलिस के अनुसार ग्राम शिवपुर निवासी दुर्गावती सिंह (30 वर्ष), पति सोमेश सिंह ने रामानुजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, मार्च-अप्रैल में ग्राम नारायणपुर निवासी रूपेश उर्फ राकेश साहू और उसके पिता ललन साहू गांव पहुंचे थे। दोनों सोना-चांदी और बर्तन चमकाने का काम करने के बहाने लोगों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दुर्गावती को करीब 80 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण असली बताकर थमा दिए। बाद में आभूषणों की वास्तविकता पर संदेह होने पर महिला ने दूसरे लोगों को दिखाया तो जेवर नकली होने की जानकारी मिली। इसके बाद ठगी का मामला सामने आया।