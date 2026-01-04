छत्तीसगढ़ में हैवानियत... शराब पीने से मना करने पर पति बना काल, पत्नी की पिटाई कर ले ली जान

नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शराब के नशे ने फिर एक जान ले ली। इस बार शराब के नशे में धुत्त पति ने नमदगिरी गांव में अपनी पत्नी की बेदम पिटाई की। पिटाई से घायल पत्नी ने उपचार के दौरान मेडिकल कालेज अंबिकापुर में दम तोड़ दिया। घटना कोतवाली थाना इलाके के नमदगिरी गांव की है।

बताया गया कि 30 दिसंबर को गांव का बसंत केवट अत्यधिक शराब सेवन कर अपने घर पहुंचा। वह घर मे बेवजह विवाद करने लगा। इस पर उसकी पत्नी बिफईया ने उसे विवाद करने से मना किया, तो उसने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। जिससे वह घायल हो गई। दर्द से छटपटा रही बिफईया ने अपनी बहन के घर सरस्वतीपुर पहुंचकर उसे घटना की जानकारी दी।