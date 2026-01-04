मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में हैवानियत... शराब पीने से मना करने पर पति बना काल, पत्नी की पिटाई कर ले ली जान

    Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शराब के नशे ने फिर एक जान ले ली। इस बार शराब के नशे में धुत्त पति ने नमदगिरी गांव में अपनी पत्नी की बेदम ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 07:27:11 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 07:45:54 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ में हैवानियत... शराब पीने से मना करने पर पति बना काल, पत्नी की पिटाई कर ले ली जान
    शराब पीने से मना करने पर पति ने पति को मारा (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. शराब पीने से मना करने पर पति बना काल
    2. नशे में पत्नी की बेदम पिटाई, इलाज के दौरान मौत
    3. पति ने पिटाई करके ले ली पत्नी का जान

    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शराब के नशे ने फिर एक जान ले ली। इस बार शराब के नशे में धुत्त पति ने नमदगिरी गांव में अपनी पत्नी की बेदम पिटाई की। पिटाई से घायल पत्नी ने उपचार के दौरान मेडिकल कालेज अंबिकापुर में दम तोड़ दिया। घटना कोतवाली थाना इलाके के नमदगिरी गांव की है।

    बताया गया कि 30 दिसंबर को गांव का बसंत केवट अत्यधिक शराब सेवन कर अपने घर पहुंचा। वह घर मे बेवजह विवाद करने लगा। इस पर उसकी पत्नी बिफईया ने उसे विवाद करने से मना किया, तो उसने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। जिससे वह घायल हो गई। दर्द से छटपटा रही बिफईया ने अपनी बहन के घर सरस्वतीपुर पहुंचकर उसे घटना की जानकारी दी।


    उसकी बहन उसे 31 दिसंबर को सूरजपुर चिकित्सालय में दाखिल कराई। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय रेफर कर दिया था। परिजन एक जनवरी को बिफईया को मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे।

    इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम

    जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मामले में मणिपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद प्रकरण की डायरी अग्रिम विवेचना के लिए कोतवाली सुरजपुर भेजने की बात कही है। मामले में मर्ग डायरी मिलने के बाद इस हत्याकांड के मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

