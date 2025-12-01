नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। कुदरगढ़ देवी धाम से दर्शन कर मध्यप्रदेश के कुभिया गांव लौट रही श्रद्धालुओं की बोलेरो बिहारपुर–चांदनी मार्ग के जंगल के समीप पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं चार गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रिफर किया गया है। हादसे के बाद मची चीख-पुकार के बीच पुलिस और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी पहुंचाया।

बताया गया कि मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कुभिया से आठ श्रद्धालु बोलेरो वाहन क्रमांक यूपी 61 ए ए 6191 से रविवार को कुदरगढ़ माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन पूजन के बाद देर शाम सतीश सिंह, धर्मेंद्र जायसवाल, श्रीराम जायसवाल, अर्जुन जायसवाल, नीरज जायसवाल, विनीत जायसवाल, ब्रज जायसवाल सहित अन्य अपने गांव लौटने के लिए निकले थे।