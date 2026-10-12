सूरजपुर में मात्र 3 मिनट में मौके पर पहुंची एंबुलेंस, QR कोड बना 3 घायलों के लिए जीवनरक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए समय पर मिली मदद कई बार जीवन बचाने में निर्णायक साबित होती है। सूरजपुर जिले में जिला प्रशासन की पहल से संचालित ''अपना हेल्प क्यूआर'' ने इसी तत्परता की मिसाल पेश की है। ग्राम महगांव के पास हुए हादसे में मोटरसाइकिल सवार रामेश्वर, उनकी दादी सुधनी बाई और एक बच्चा सड़क पर गिरकर घायल हो गए।

मौके पर मौजूद तुलेश्वर राजवाड़े ने मोटरसाइकिल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर सहायता मांगी। इसके महज तीन मिनट के भीतर एंबुलेंस पहुंच गई और तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराकर निश्शुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया। जानकारी के अनुसार, रामेश्वर अपनी दादी और एक बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना होने से तीनों सड़क पर गिर पड़े। घायलों को तत्काल चिकित्सा के साथ मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना होने से तीनों सड़क पर गिर पड़े। ऐसे समय में तुलेश्वर राजवाड़े ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मदद के लिए पहल की। उन्होंने मोटरसाइकिल पर लगे ''अपना हेल्प क्यूआर'' को स्कैन किया, जिससे आपातकालीन सहायता की प्रक्रिया शुरू हो गई।