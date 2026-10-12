सूरजपुर में मात्र 3 मिनट में मौके पर पहुंची एंबुलेंस, QR कोड बना 3 घायलों के लिए जीवनरक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए समय पर मिली मदद कई बार जीवन बचाने में निर्णायक साबित होती है। सूरजपुर जिले में जिला प्रशासन की पहल से संचालित ''अपना हेल्प क्यूआर'' ने इसी तत्परता की मिसाल पेश की है। ग्राम महगांव के पास हुए हादसे में मोटरसाइकिल सवार रामेश्वर, उनकी दादी सुधनी बाई और एक बच्चा सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
मौके पर मौजूद तुलेश्वर राजवाड़े ने मोटरसाइकिल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर सहायता मांगी। इसके महज तीन मिनट के भीतर एंबुलेंस पहुंच गई और तीनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराकर निश्शुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया।
जानकारी के अनुसार, रामेश्वर अपनी दादी और एक बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना होने से तीनों सड़क पर गिर पड़े। घायलों को तत्काल चिकित्सा के साथ मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना होने से तीनों सड़क पर गिर पड़े। ऐसे समय में तुलेश्वर राजवाड़े ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मदद के लिए पहल की। उन्होंने मोटरसाइकिल पर लगे ''अपना हेल्प क्यूआर'' को स्कैन किया, जिससे आपातकालीन सहायता की प्रक्रिया शुरू हो गई।
सूचना मिलने के बाद महज तीन मिनट में एंबुलेंस की उपलब्धता ने घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तीनों को निश्शुल्क उपचार भी मिला।
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बिना एप डाउनलोड किए मिल सकती है सहायता
सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के सहयोग से ''अपना हेल्प क्यूआर'' पहल संचालित की जा रही है। इसकी खासियत यह है कि सहायता प्रक्रिया शुरू करने के लिए मोबाइल में अलग से कोई एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। वाहन पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर आपातकालीन सहायता मांगी जा सकती है।