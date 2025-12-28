मेरी खबरें
    By Anang Pal DixitEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 01:57:19 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 01:57:19 PM (IST)
    नशे की हालत में युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लगाई आग, मौत, गांव में पसरा मातम
    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर। नगर के मानपुर गोंड़पारा में शुक्रवार शाम एक युवक ने नशे की हालत में आग लगाकर अपनी जान दे दी। घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

    अत्यधिक शराब पी रखी थी

    जानकारी के अनुसार मानपुर गोंड़पारा निवासी आगरसाय गोंड़ (35 वर्ष) शुक्रवार शाम अपने घर पर परिवार के साथ था। स्वजनों के मुताबिक उसने अत्यधिक शराब पी रखी थी। उसने अपने छोटे बेटे टुकटुक से बाइक के लिए पेट्रोल मंगवाया और नशे की हालत में स्वयं के ऊपर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा ली। इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    घटना के वास्तविक कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। स्वजनों का कहना है कि युवक नशे में था और इसी दौरान उसने यह कदम उठा लिया। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और शोक का माहौल व्याप्त है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है


