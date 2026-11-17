नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: ग्राम कुबेरपुर निवासी चंद्रावती जायसवाल और उनके पति संजय जायसवाल की एक के बाद एक हुई मौतों का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। एक ही परिवार में हुई इन दो घटनाओं को लेकर जायसवाल समाज ने चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है।

मंगलवार 17 नवंबर को समाज के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग उठाई। समाज की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि चंद्रावती जायसवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके पति संजय जायसवाल की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

कम समय के अंतराल में हुई इन दोनों घटनाओं ने परिवार को गहरे संकट में डालने के साथ ही समाज के लोगों के मन में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर और संवेदनशील बताते हुए दोनों मौतों से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कराने पर जोर दिया है। ज्ञापन में विशेष रूप से संजय जायसवाल की मौत के कारणों का पता लगाने तथा मृत्यु से पूर्व उन्हें कथित रूप से मानसिक प्रताड़ना दिए जाने के संबंध में सामने आई बातों की गहन पड़ताल करने की मांग की गई है। समाज का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यदि जांच में किसी व्यक्ति की संलिप्तता अथवा आपराधिक भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।