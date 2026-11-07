सूरजपुर में बच्ची के गले पर चाकू रख डेढ़ लाख की डकैती, दो महिलाओं समेत छह आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : भटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अघिना सलका में शासकीय शिक्षक के घर घुसकर ढाई साल की मासूम बच्ची के गले पर चाकू रखकर डेढ़ लाख रुपये की डकैती करने वाले गिरोह का पुलिस ने 11 दिन बाद पर्दाफाश कर दिया है। सनसनीखेज वारदात में शामिल दो महिलाओं समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि डकैती की मास्टरमाइंड पीड़ित शिक्षक के दोस्त की बहन शारदा चौहान निकली। उसे शिक्षक के घर आने-जाने के कारण परिवार की दिनचर्या और नकदी रखे होने की जानकारी थी। इसी जानकारी का फायदा उठाकर उसने अपने परिचितों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची और वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटा गया एक मोबाइल, वारदात में प्रयुक्त छह मोबाइल, एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक चाकू, चार स्टाल तथा 1.40 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं।