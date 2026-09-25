चेन्नई से लौटते ही बेटे ने मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, आपा खोकर डंडे से पीट-पीटकर कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर : मां के कथित संबंधों की बात सुनकर पहले से ही आक्रोशित चल रहे बेटे ने जब अपनी आंखों से वही दृश्य देख लिया, तो उसका गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उसने घर में रखे डंडे से गांव के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले को छिपाने के लिए मां-बेटे ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो सके। घर में शव पड़े होने की जानकारी बाहर आते ही मामले का राजफाश हो गया।

मृतक के स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेटे के साथ उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। सनसनीखेज वारदात भैयाथान विकासखंड के चेंद्रा चौकी क्षेत्र के पकनी गांव की है। पुलिस के अनुसार पकनी निवासी प्रभु नारायण कुशवाहा उर्फ सूरज कुशवाहा (40) का गांव की ही चालीस वर्षीय महिला से कथित रूप से संबंध था। महिला का छोटा बेटा करण देवांगन चेन्नई में रहकर काम करता था। कुछ दिन पहले ही वह वापस गांव लौटा था। इस दौरान ग्रामीणों से उसे अपनी मां और प्रभु नारायण के बीच कथित संबंधों की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर करण पहले से ही नाराज था।

गुरुवार शाम करण घर पहुंचा। इसी दौरान उसने अपनी मां और प्रभु नारायण को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद करण ने अपना आपा खो दिया और घर में रखे डंडे से प्रभु नारायण पर हमला कर दिया। उसने इतनी बेरहमी से मारपीट की कि प्रभु नारायण की मौत हो गई। यह भी पढ़ें- अंबिकापुर में IG बोले- डरें नहीं कॉल करें, डायल 112 से मिलेगी तत्काल मिलेगी मदद प्रभु नारायण की मौत के बाद करण और उसकी मां ने कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके। शव घर में ही रह गया और घटना की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के भाई को इसकी सूचना दी।