नईदुनिया न्यूज, चांदनी बिहारपुर: सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कछिया से जुड़े शासकीय प्राथमिक शाला के निलंबित प्रधान पाठक सुरज बहादुर सिंह ने अपने निलंबन को नियम विरुद्ध बताते हुए बहाली की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को लिखित आवेदन सौंपकर निलंबन समाप्त करने और मूल शाला में पुनः पदस्थ करने का आग्रह किया है।

प्रधान पाठक सुरज बहादुर सिंह के अनुसार, उन्हें 10 अक्टूबर को निलंबित किया गया था। उनका आरोप है कि जिस घटना को निलंबन का आधार बनाया गया, उस दिन वे विद्यालय में उपस्थित थे और नियमित रूप से बच्चों को अध्यापन करा रहे थे। इसके बावजूद एक अन्य शिक्षक की शिकायत के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई।