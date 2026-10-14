सूरजपुर: होटल के कमरे में फांसी पर लटका मिला युवक का शव, मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, सूरजपुर: नगर की सीमा से लगे ग्राम चंद्रपुर स्थित आदित्य होटल में उस समय सनसनी फैल गई, जब होटल में काम करने वाले करीब 20 वर्षीय युवक का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना मंगलवार सुबह करीब पांच बजे की बताई जा रही है।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही होटल संचालक और कर्मचारियों ने शव को नीचे उतार दिया था।

मृतक की पहचान सागरपुर निवासी गोलू, पिता छत्तर के रूप में बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए।जानकारी के अनुसार, ग्राम चंद्रपुर स्थित आदित्य होटल में काम करने वाला युवक सुबह अपने कमरे में फंदे पर लटका मिला। उसे इस हालत में देखकर होटल संचालक और कर्मचारियों ने शव को नीचे उतार दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने तक शव नीचे उतारा जा चुका था।