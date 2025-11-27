मेरी खबरें
    होमवर्क नहीं करने पर शिक्षिका ने बच्चे को पेड़ पर लटकाया, वीडियो वायरल

    सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र में स्थित नारायणपुर के एक निजी विद्यालय हंसवाहिनी विद्या मंदिर का वीडियो सामने आते ही शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया। वीडियो में केजी-2 के एक मासूम बच्चे को गृहकार्य न करने पर शिक्षिका द्वारा टीशर्ट के सहारे पेड़ से लटकाकर क्रूर सजा देते देखा गया है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेकर जवाब तलब किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 08:06:00 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 08:19:22 PM (IST)
    CG Crime: स्कूल प्रबंधन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, हाईकोर्ट सख्त। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. हाईकोर्ट ने मामले पर जवाब तलब किया
    2. बीईओ जांच में नियम उल्लंघन उजागर
    3. स्कूल प्रबंधन पर BNS धारा 127(2) में केस

    नईदुनिया न्यूज, सूरजपुर: तीन दिन पहले रामानुजनगर इलाके के एक घटना ने सनसनी मचा दी थी। नारायणपुर में संचालित हंसवाहिनी विद्या मंदिर नामक निजी विद्यालय में केजी 2 के मासूम बच्चे को एक शिक्षिका द्वारा गृहकार्य न करने और शैतानी करने पर खौंफनाक सजा दी। शिक्षिका के खिलाफ छात्र को टी शर्ट के सहारे पेड़ से लटकाने की सजा देने के मामले में मचे बवाल के बीच पुलिस ने विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध BNS की धारा 127 (2) व बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 78, 82 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

    बता दें कि तीन दिन पहले इंटरनेट मीडिया में प्रसारित एक वीडियो ने शिक्षा जगत में भूचाल मचा दिया था। वीडियो नारायणपुर स्थित उक्त निजी विद्यालय का था। इसमे एक शिक्षिका द्वारा गृहकार्य नही करने और उदण्डता करने के आरोप में क्रूरतापूर्वक मासूम बच्चे को टीशर्ट के सहारे पेड़ में लटका कर सजा दी जा रही थी।


    मामले को हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लेते हुए जवाब तलब किया है। कलेक्टर एस जयवर्धन का भी इस मामले में सख्त रुख है। कथित शिक्षिका को विद्यालय प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। विद्यालय में निर्धारित मापदंडों का पालन नही किये जाने की जानकारी भी बीईओ की जांच में सामने आई है। बच्चे को पेड़ में लटकाने के मामले में डीईओ ने भी विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    शिक्षा विभाग में भारी गड़बड़ी

    जिले का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। संलग्नीकरण के नाम पर भारी गड़बड़ी के आरोप अक्सर शिक्षा विभाग पर लगते रहे है। रिश्वतखोरी के आरोप में एक डीईओ को एंटीकरप्शन टीम ने जेल भेजा। निजी स्कूलों के संचालन में नियमों की अनदेखी के लिए भी शिक्षा विभाग सुर्खियों में है।

    RTE के नाम पर वर्षों से कागज़ों पर संचालित होकर दर्जनों निजी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं का आर्थिक लाभ अर्जित करने की शिकायत भी कई बार हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई हमेशा सिफर रही। अब कलेक्टर एस जयवर्धन के सख्त तेवर की वजह से जांच में तेजी आई है। फिलहाल कागजों में संचालित 32 निजी विद्यालयों की मान्यता रद की गई है।

    DEO काल रिसीव नही कर रहे

    इस गंभीर मामले में शिक्षा विभाग का पक्ष जानने घटना के बाद से आज तक कई बार डीईओ अजय मिश्रा को काल किया गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी काल रिसीव नही किया। संभवतः वे जानकारी देने से बचना चाह रहे है।

