मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्तीसगढ़ में दंपति की दर्दनाक हत्या... सोते समय धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट

    CG Crime News: सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में बुधवार की रात दंपती की उनके घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के सिर पर धारदार हथियार से गहरे घाव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने सोते समय दोनों पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 01:03:53 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 01:07:30 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ में दंपति की दर्दनाक हत्या... सोते समय धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट
    छत्तीसगढ़ में दंपति की दर्दनाक हत्या।

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ में दंपति की दर्दनाक हत्या।
    2. सोते समय दोनों पर हमला कर दिया।
    3. दंपती की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में बुधवार की रात दंपती की उनके घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के सिर पर धारदार हथियार से गहरे घाव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने सोते समय दोनों पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हत्या का कारण और आरोपितों के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

    जानकारी के अनुसार ग्राम कुम्हरता निवासी रीमा राम (52) और उसकी पत्नी उर्मिला (50) बुधवार रात घर की परछी में जमीन पर सोए हुए थे। गुरुवार सुबह गांव का ही एक व्यक्ति काम के सिलसिले में उन्हें बुलाने पहुंचा तो घर का दरवाजा बाहर से सांकल लगा मिला। उसे शक हुआ तो उसने आसपास के लोगों को बुलाया। जब दरवाजा खोला गया तो भीतर का नजारा देख सभी दंग रह गए।


    जमीन पर बिछे बिस्तर पर दंपती की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और काफी मात्रा में खून बहकर जम गया था।सूचना मिलते ही दरिमा थाना प्रभारी राजेश कुमार खलखो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं अंबिकापुर से विधि विज्ञान विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुटी हुई है।

    प्रारंभिक जांच में पता चला कि दंपती के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। अनुमान है कि दोनों की सोते समय हत्या की गई है, जिससे उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिला। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक रीमा राम और उसकी पत्नी उर्मिला घर में अकेले ही रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके भाईयों का परिवार गांव में ही कुछ दूरी पर रहता है।

    रीमा राम खेती और मजदूरी कर जीवनयापन करता था। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पति-पत्नी शांत स्वभाव और मिलनसार थे। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। ऐसे में उनकी हत्या को लेकर गांववाले सिहर उठे हैं। दरिमा थाना प्रभारी राजेश कुमार खलखो ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल कोई ठोस सुराग या संदेही सामने नहीं आया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और ग्रामीणों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.