छत्तीसगढ़ के जनजाति गांव मृगाडांड में शराबबंदी, उल्लंघन किया तो 10 हजार रुपये जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व वाले रामगढ़ पहाड़ की तराई में बसा एक छोटा सा गांव आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणा बन गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो बाहुल्य ग्राम मृगाडांड ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का निर्णय लिया है। यह स्वप्रेरणा से लिया गया ऐसा निर्णय है, जो बताता है कि बदलाव कानून से नहीं, चेतना से आता है।

मृगाडांड, उदयपुर जनपद के ग्राम पंचायत सोनतराई का आश्रित ग्राम है, जहां विशेष संरक्षित जनजाति पंडो समुदाय की बहुलता है। कुछ दिन पहले ही लखनपुर जनपद की ग्राम पंचायत केवरी ने आपसी प्रेम, सद्भाव और शांति-सुरक्षा के लिए शराबबंदी का निर्णय लेकर उसे सख्ती से लागू किया था और प्रशासन के सामने खुद को शराबमुक्त पंचायत घोषित करने का दावा प्रस्तुत किया था। केवरी की इस पहल से प्रेरित होकर अब रामगढ़ की गोद में बसे मृगाडांड ने भी वही राह पकड़ी है।

यह निर्णय लिया गया ग्रामीणों की बैठक में नशामुक्ति को लेकर भावुक अपीलें हुईं। महिलाओं ने कहा कि शराब ने घरों की शांति छीन ली है। इसके बाद सबकी सहमति से कड़े नियम बनाए गए।गांव में शराब बनाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। शराब बनाते हुए पकड़वाने में सहयोग करने वाले को गांव की ओर से 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।बाहर से शराब पीकर गांव में आने वाले व्यक्ति को समझाइश दी जाएगी और सुधार के लिए उसके परिवार को जागरूक करने के उद्देश्य से 3,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।नियम तोड़ने पर सामाजिक कार्रवाई के साथ आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन को सूचना भी दी जाएगी। परंपरा का सम्मान, नशे का बहिष्कार शासन की ओर से जनजातीय परिवारों को सामाजिक आयोजन में स्वयं के उपयोग के लिए पांच लीटर तक महुआ शराब बनाने की छूट है, लेकिन मृगाडांड के ग्रामीणों ने सामाजिक सद्भाव के लिए उस छूट से ऊपर उठकर संयम का मार्ग चुना है। ग्रामीणों का कहना है कि हम अपनी परंपरा का सम्मान करते हैं, लेकिन नशे को उत्सव नहीं बनने देंगे। गांव में शांति, बच्चों की शिक्षा और बेहतर वातावरण के लिए यह कदम जरूरी था।