मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रेमिका को बुलाकर शारीरिक संबंध की इच्‍छा जताई, लड़की ने मना किया तो रेप करके नाले में फेंका

    प्रेमिका द्वारा मना करने से नाराज युवक ने पहले प्रेमिका की पिटाई की उसे डराया धमकाया। जब प्रेमिका डर गई तब उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी जब युवक का गुस्सा शांत नही हुआ तब उसने प्रेमिका को उठाकर पुलिया के नीचे फेंक कर मौके से फरार हो गया।युवक द्वारा पुलिया के नीचे फेंके जाने के बाद युवती बेहोश हो गई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 08:52:17 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 09:07:35 PM (IST)
    प्रेमिका को बुलाकर शारीरिक संबंध की इच्‍छा जताई, लड़की ने मना किया तो रेप करके नाले में फेंका
    प्रेमिका से दुष्‍कर्म और पिटाई का मामला।

    HighLights

    1. दुष्कर्म के बाद प्रेमिका को पुलिया से नीचे फेंक दिया।
    2. प्रेमिका ने होश आने के बाद घरवालों को सूचित किया।
    3. गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जेल भेजा।

    नईदुनिया न्यूज,सीतापुर। युवक ने मिलने के बहाने पहले अपनी प्रेमिका को बुलाया फिर उससे शारीरिक संबंध की इच्छा जताई। प्रेमिका जब तैयार नही हुई तब गुस्साए युवक ने बेदम पिटाई कर दुष्कर्म किया। प्रेमिका को उठाकर पुलिया के नीचे नाले में फेंककर फरार हो गया।इस घटना के बाद बेहोश हुई प्रेमिका ने होश आने के बाद घरवालों को सूचित किया और रात को थाने आकर युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।

    जानकारी अनुसार आरोपित इंदलसाय किंडो गुरुवार को दिन में मिलने का बहाना बनाकर प्रेमिका को बुलाया।उसके बुलावे पर जब प्रेमिका उससे मिलने आई तब वह पूरा दिन उसे बाइक में बैठाकर घुमाता रहा।अंधेरा होने के बाद प्रेमिका को घुमाते हुए ग्राम सुनसान पुलिया के पास पहुँचा।


    उसने प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया। प्रेमिका द्वारा मना करने से नाराज युवक ने पहले प्रेमिका की पिटाई की उसे डराया धमकाया।जब प्रेमिका डर गई तब उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।

    इसके बाद भी जब युवक का गुस्सा शांत नही हुआ तब उसने प्रेमिका को उठाकर पुलिया के नीचे फेंक कर मौके से फरार हो गया।युवक द्वारा पुलिया के नीचे फेंके जाने के बाद युवती बेहोश हो गई जब होश में आई तब उसने घरवालों को सूचित किया। घरवाले मौके पर पहुँचे और उसे पुलिया से बाहर निकाला और उपचार हेतु हॉस्पिटल लेकर पहुँचे।

    उपचार के बाद पीड़ित युवती घरवालों संग थाने पहुँची और युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी।रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी सी आर चंद्रा ने रात को ही युवक को घर से गिरफ्तार कर थाने ले आया। इस मामले में पुलिस ने युवक के धारा 64(1)115(2)351(2) के तहत अपराध दर्ज करते हुए न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.