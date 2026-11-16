बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर फूटा गुस्सा: 12वीं के छात्र 8 किमी पैदल चलकर बीईओ से मिलने निकले

नईदुनिया न्यूज, लखनपुर: लखनपुर विकासखंड के पुहपुटरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बदहाल शिक्षा व्यवस्था से नाराज 12वीं के छात्र-छात्राओं का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। नियमित कक्षाएं नहीं लगने, शिक्षकों के समय पर नहीं पहुंचने और विषयवार शिक्षकों की कमी से परेशान विद्यार्थी अपनी शिकायत लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मिलने करीब आठ किलोमीटर पैदल ही लखनपुर के लिए निकल पड़े। छात्र-छात्राओं के सड़क पर उतरने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह प्रार्थना के बाद 12वीं के विद्यार्थी एक साथ स्कूल से निकलकर पैदल लखनपुर की ओर जाने लगे। पैदल चलते हुए वे जनपद कार्यालय के पास पहुंचे थे कि इसकी सूचना अधिकारियों को मिल गई। सूचना मिलते ही बीईओ देव कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार सर्वेश पटेल, थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को बीच रास्ते में रोककर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में करीब 24 शिक्षकों का स्टाफ होने के बावजूद पढ़ाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।

कृषि और कला संकाय में विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। कई शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते और नियमित कक्षाएं संचालित नहीं होतीं। बोर्ड परीक्षा सिर पर है, लेकिन पाठ्यक्रम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस दौरान एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसने शिक्षकों के समय पर नहीं आने की बात उठाई तो प्राचार्य ने टीसी काटने की धमकी दी। विद्यार्थियों ने शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने, स्कूल भवन का निर्माण आधा-अधूरा रहने और अब तक शैक्षणिक भ्रमण नहीं कराए जाने की भी शिकायत की। उनका कहना था कि शैक्षणिक भ्रमण की मांग करने पर फंड की कमी का हवाला देकर टाल दिया जाता है।