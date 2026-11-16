बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर फूटा गुस्सा: 12वीं के छात्र 8 किमी पैदल चलकर बीईओ से मिलने निकले

नईदुनिया न्यूज, लखनपुर: लखनपुर विकासखंड के पुहपुटरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बदहाल शिक्षा व्यवस्था से नाराज 12वीं के छात्र-छात्राओं का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। नियमित कक्षाएं नहीं लगने, शिक्षकों के समय पर नहीं पहुंचने और विषयवार शिक्षकों की कमी से परेशान विद्यार्थी अपनी शिकायत लेकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मिलने करीब आठ किलोमीटर पैदल ही लखनपुर के लिए निकल पड़े। छात्र-छात्राओं के सड़क पर उतरने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह प्रार्थना के बाद 12वीं के विद्यार्थी एक साथ स्कूल से निकलकर पैदल लखनपुर की ओर जाने लगे। पैदल चलते हुए वे जनपद कार्यालय के पास पहुंचे थे कि इसकी सूचना अधिकारियों को मिल गई। सूचना मिलते ही बीईओ देव कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार सर्वेश पटेल, थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को बीच रास्ते में रोककर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में करीब 24 शिक्षकों का स्टाफ होने के बावजूद पढ़ाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।
कृषि और कला संकाय में विषयवार शिक्षकों की कमी के कारण बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। कई शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते और नियमित कक्षाएं संचालित नहीं होतीं। बोर्ड परीक्षा सिर पर है, लेकिन पाठ्यक्रम अब तक पूरा नहीं हो पाया है।
इस दौरान एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसने शिक्षकों के समय पर नहीं आने की बात उठाई तो प्राचार्य ने टीसी काटने की धमकी दी। विद्यार्थियों ने शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने, स्कूल भवन का निर्माण आधा-अधूरा रहने और अब तक शैक्षणिक भ्रमण नहीं कराए जाने की भी शिकायत की। उनका कहना था कि शैक्षणिक भ्रमण की मांग करने पर फंड की कमी का हवाला देकर टाल दिया जाता है।
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अधिकारियों ने सभी छात्र-छात्राओं को समझाइश दी और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के तहत वाहन उपलब्ध कराकर सभी विद्यार्थियों को वापस विद्यालय भेजा गया।बहरहाल बोर्ड परीक्षा नजदीक है और विद्यार्थियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। 24 शिक्षकों के स्टाफ के बावजूद 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रदर्शन क्यों करना पड़ा इसकी जांच शुरू कर दी गई है।
विद्यार्थियों को स्कूल भेजने के बाद बीईओ देव कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार सर्वेश पटेल और थाना प्रभारी की टीम स्वयं पुहपुटरा स्कूल पहुंची। वहां प्रबंधन के साथ बैठक कर पूरे मामले पर चर्चा की। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से भी अलग से शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक भ्रमण को लेकर चर्चा की और व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया।
प्राचार्य और विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक भ्रमण को लेकर इश्यू है। शैक्षणिक भ्रमण के लिए देवगढ़ की अनुमति मिली है, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें अन्य जगह जाना है। स्कूल में बैठक लेने के बाद मामला स्पष्ट हो सकेगा। पढ़ाई और शिक्षकों की कमी होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा। देवकुमार गुप्ता खंड शिक्षा अधिकारी लखनपुर
शैक्षणिक भ्रमण को लेकर सोमवार को निर्णय लेना था। देवगढ़ जाने की अनुमति मिली थी। विद्यार्थियों की इच्छा और दूर जाने की थी। विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई होती है।कृषि संकाय के शिक्षकों की कमी जिले भर में है। शेष विषयों के शिक्षक भी हैं और पढ़ाई भी होती है। गोकुल प्रसाद जांगड़े प्रभारी प्राचार्य , शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पुहपुटरा