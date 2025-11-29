CG News: उदयपुर CHC का औचक निरीक्षण, BMO पर गिरी गाज, एक दर्जन कर्मचारियों को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: सरगुजा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर के खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. योगेंद्र पैकरा को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव तिग्गा को प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल शुक्ला ने अस्पताल में लगातार अव्यवस्था की मिल रही शिकायतों की जांच के बाद की है।

डॉ. शुक्ला का कहना है कि बीएमओ को अस्पताल की व्यवस्था में सुधार को लेकर पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। मरीजों उनके स्वजन के साथ ही जन सामान्य से लगातार शिकायतें मिलती रही। इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए जब वे स्वयं अस्पताल पहुंचे तो सारे आरोप सही पाए गए।

स्वयं बीएमओ के साथ लगभग एक दर्जन कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। यह कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही है। इस कारण बीएमओ को हटाया गया है। सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जबाब मांगा जा रहा है। संतोषप्रद जबाब नहीं होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सामने आयी कई अव्यवस्थाएं संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल शुक्ला ने शुक्रवार शाम 4:50 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में ओपीडी सेवाओं का संचालन समय अनुसार नहीं किया जाना पाया गया। लैब एवं दवा वितरण पूरी तह बंद पाया गया, जबकि यहां फार्मासिस्ट के साथ लैब टेक्नीशियनों की पदस्थापना है। अस्पताल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित गणवेश में सेवाएं देते हुए नहीं पाया गया।