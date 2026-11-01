सरगुजा में गजराजों के दल को गुलेल से चुनौती दे रहे ग्रामीण, रात को मशालों का सहारा

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। सरगुजा वनवृत्त में इन दिनों लगभग 121 हाथी अलग-अलग दलों में बंटकर विचरण कर रहे हैं। धान की फसल पकने के साथ ही हाथी जंगल छोड़कर आबादी और खेतों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है और जान पर बन आई है।खेतों में लगी धान की फसल हाथियों की सबसे पसंदीदा है। इस कारण हाथी शाम होते ही आबादी क्षेत्र से लगे खेतों में प्रवेश कर रहे हैं। बीच-बीच में दिन के समय भी मुख्य मार्ग और गांव की अंदरूनी सड़कों पर हाथियों का दल आ जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो रहा है और लोगों में भय का माहौल है।

लगातार फसल चौपट होने से किसान अब टूट चुके हैं। वनवृत्त के अलग-अलग क्षेत्रों से आ रही तस्वीरें और वीडियो बेहद चिंताजनक हैं। हाथियों को खदेड़ने के लिए ग्रामीण जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। कहीं रात के अंधेरे में सिर्फ लाठी और मशाल के सहारे हाथियों को दौड़ाया जा रहा है, तो कहीं दिन के उजाले में युवा गुलेल और पत्थर से हाथियों पर वार कर रहे हैं।

जनहानि को न्योता यह सीधा टकराव किसी बड़ी जनहानि को न्योता दे रहा है।वन विभाग का मैदानी अमला हाथियों की निगरानी और मुनादी का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। अपनी आंखों के सामने साल भर की फसल को हाथियों द्वारा रौंदता देख किसान खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इंसान और हाथी दोनों के लिए खतरा यह सीजन इंसान और हाथियों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। फसल बचाने की जद्दोजहद में किसान कई बार खतरनाक रास्ता अपना लेते हैं। खेत के चारों ओर करंट प्रवाहित तार लगा दिया जाता है। इसका खामियाजा हाथियों को भुगतना पड़ता है। पिछले दिनों उदयपुर वन परिक्षेत्र में खेत के चारों ओर लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक हाथी शावक की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसी घटनाएं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध भी है। जंगल से लगे खेतों के आसपास अचानक हाथियों के आ जाने से इंसानों का भी खतरा बढ़ जाता है।