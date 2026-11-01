मध्य प्रदेश में नवंबर में छुट्टियों की भरमार, दीवाली से लेकर गुरु नानक जयंती तक इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नवंबर का महीना राहत और त्योहारों की खुशियां लेकर आ रहा है। इस महीने में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और गुरु नानक जयंती जैसे प्रमुख पर्वों के साथ-साथ साप्ताहिक अवकाशों के चलते स्कूलों में कई दिन अवकाश रहेगा।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर और सामान्य अवकाशों की सूची के आधार पर विद्यार्थियों को इस माह पढ़ाई के बीच लंबा ब्रेक मिलने जा रहा है। दीपावली और गोवर्धन पूजा पर रहेगा विशेष अवकाश नवंबर महीने के पहले पखवाड़े में त्योहारों की भरमार है। 8 नवंबर को दीपावली का महापर्व है, जो रविवार के दिन पड़ रहा है। इसके ठीक अगले दिन, 9 नवंबर (सोमवार) को राज्य शासन द्वारा गोवर्धन पूजा का सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, जिसके चलते सभी शासकीय व अशासकीय स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा कई निजी एवं सीबीएसई स्कूलों में भाई दूज (11 नवंबर) और छठ पूजा के आसपास भी अवकाश या दीपोत्सव का संक्षिप्त अवकाश दिया जाता है।