UPSC Recruitment 2025: मेडिकल, लेक्चरर समेत कई पदों के लिए आवेदन आज से, जानें कैसे करें अप्लाई?

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 12:54:45 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 12:55:36 PM (IST)
    एजुकेशन डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लेक्चरर, मेडिकल ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शरू कर दी है। इसके लिए केंडिडेट्स आज से आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है।

    इन पदों पर भर्ती के लिए कुल 213 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन के लिए आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2025 है। नीचे पदों से जुड़ी विवरण दिया गया है।

    पद संबंधित विवरण

    • एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट- 5 पद

    • एडिशनल लीगल एडवाइजर- 18 पद

    • डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट- 02 पद

    • असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट- 01 पद

    • डिप्टी लीगल एडवाइजर- 12 पद

    • लेक्चरर- 15 पद

    • मेडिकल ऑफिसर- 125 पद

    • असिस्टेंट डायरेक्टर- 03 पद

    • अकाउंट ऑफिसर- 32 पद

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 50 साल तय की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के केंडिडेट्स की आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    कैसे करें अप्लाई?

    यूपीएससी की ओर से इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो आज से खोल दी गई है। इसके लिए उम्मीवार लेक्चरर, मेडिकल और अकाउंट्स ऑफिसर सहित कई पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।

    अप्लाई करने के लिए यूपीएससी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट करें

    इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'UPSC Recruitment 2025' सेक्शन पर क्लिक करें।

    अब अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरें।

    इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

    अब फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

    अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

