लॉ कोर्स को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बदले नियम, समय पर हो सकेंगी परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विधि कोर्स की मान्यता को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब सालभर पहले ही कालेजों की कोर्स की मान्यता हासिल करना होगी। इसका फायदा यह होगा कि कोर्स के प्रथम वर्ष की परीक्षा समय पर हो सकेंगी। अधिकारियों के मुताबिक कोर्स की समय पर मान्यता मिलने से विश्वविद्यालय भी संबद्धता तुरंत जारी कर सकेंगे।

कई बार में यह देखा गया है कि कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रवेश मिल जाता है। उसके बाद महीनों तक मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। साथ ही समय पर विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं मिलती है। इस वजह से बीए एलएलबी, बीकाम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा छह से आठ महीने देरी से होती है। विद्यार्थियों को शपथ पत्र भरवाकर परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। फिर परिणाम आने में भी समय लगता है।