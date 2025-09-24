BEL Recruitment 2025: ट्रेनी इंजीनियर के 610 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता, वेतन और आवेदन प्रक्रिया
BEL Trainee Engineer Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 07 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 03:10:06 PM (IST)
Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 03:11:16 PM (IST)
BEL Recruitment 2025
एजुकेशन डेस्क। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 07 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अन्य निर्धारित पात्रताओं को भी पूरा करना होगा।
आयु सीमा
अधिकतम आयु- 28 वर्ष
आरक्षण के तहत छूट
- एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट
- ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट
वेतनमान
चयनित ट्रेनी इंजीनियरों को निम्न वेतनमान दिया जाएगा:
प्रथम वर्ष - 30,000 रुपये प्रति माह
दूसरा वर्ष - 35,000 रुपये प्रति माह
तीसरा वर्ष - 40,000 रुपये प्रति माह
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।
परीक्षा अवधि - 90 मिनट
कुल प्रश्न - 85 (बहुविकल्पीय)
अंकन प्रणाली
- सही उत्तर पर 1 अंक
- गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग
आवेदन शुल्क
- सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार: ₹177
- एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार - कोई शुल्क नहीं