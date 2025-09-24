BEL Recruitment 2025: ट्रेनी इंजीनियर के 610 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता, वेतन और आवेदन प्रक्रिया

एजुकेशन डेस्क। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 07 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अन्य निर्धारित पात्रताओं को भी पूरा करना होगा।