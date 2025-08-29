मेरी खबरें
    Bihar B.ed CET Result 2025: LNMU ने जारी की बिहार बीएड चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट, उम्मीदवार ऐसे करें चेक

    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) ने बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-B.Ed) 2025 की चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-lnmu.in पर लॉगिन कर अपने रोल नंबर और आवंटित कॉलेज का नाम देख सकते हैं तथा भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 10:17:07 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 10:17:07 AM (IST)
    बिहार बीएड चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट

    HighLights

    1. LNMU ने Bihar CET-B.Ed चौथे राउंड की लिस्ट जारी।
    2. लिस्ट biharcetbed-lnmu.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध।
    3. उम्मीदवार लॉगिन कर रोल नंबर और कॉलेज नाम देख सकेंगे।

    एज्यूकेशन डेस्क। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) ने बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-B.Ed) 2025 की चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।

    उम्मीदवार इस राउंड की काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-lnmu.in पर जाकर देख सकते हैं। लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में है। ऐसे में उम्मीदवार रोल नंबर और आवंटित कॉलेज का नाम देख सकते हैं।

    ऐसे करें चौथे राउंड का रिजल्ट चेक

    • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-lnmu.in पर जाएं।

    • होमपेज पर दिए गए “Bihar B.Ed CET Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

    • अब अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

    • आपकी स्क्रीन पर चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी।

    • सूची में अपना रोल नंबर और आवंटित कॉलेज का नाम देखें।

    • भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।

    उम्मीदवारों के लिए अगला कदम

    • मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को अब काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना होगा।

    • इस दौरान आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और कॉलेज में रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय की ओर से उम्मीदवारों को समय पर सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

