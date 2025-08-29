Bihar B.ed CET Result 2025: LNMU ने जारी की बिहार बीएड चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट, उम्मीदवार ऐसे करें चेक

एज्यूकेशन डेस्क। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) ने बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-B.Ed) 2025 की चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।

उम्मीदवार इस राउंड की काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-lnmu.in पर जाकर देख सकते हैं। लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में है। ऐसे में उम्मीदवार रोल नंबर और आवंटित कॉलेज का नाम देख सकते हैं।

ऐसे करें चौथे राउंड का रिजल्ट चेक

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-lnmu.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए “Bihar B.Ed CET Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

अब अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

आपकी स्क्रीन पर चौथे राउंड की मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी।

सूची में अपना रोल नंबर और आवंटित कॉलेज का नाम देखें।

भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।

उम्मीदवारों के लिए अगला कदम