BPSC 71st CCE Admit Card 2025: कल जारी होगा बीपीएससी का एडमिट कार्ड, यहां से करिए डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (BPSC 71st CCE Prelims 2025) के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है।
आयोग कल यानी 6 सितंबर 2025 को एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी करेगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'BPSC 71st CCE Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
3. अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।
4. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
5. इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।
BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों में होगा। परीक्षा दो शिफ्टों में कराई जाएगी -
पहली पाली- सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
दूसरी पाली- दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 1264 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।