    CBSE Board Exam 2026 Date Sheet: 10वीं-12वीं की फाइनल डेटशीट जारी, परीक्षा में हुए कई बदलाव, देखें पूरा शेड्यूल

    CBSE Final Date Sheet 2026 Released: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार सभी पेपर एक ही शिफ्ट में होंगे और कक्षा 10वीं की परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 07:56:35 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 08:27:36 PM (IST)
    HighLights

    1. 17 फरवरी से होंगी बोर्ड परीक्षाएं।
    2. एक ही शिफ्ट में होगा एग्जाम ।
    3. NEP-2020 के तहत बदलाव।

    एजुकेशन डेस्क: सीबीएसई ने 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा (CBSE Board Exam Date Sheet Released) कर दी है। दसवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च को समाप्त होंगी। बारहवीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर नौ अप्रैल, 2026 को समाप्त होंगी। फाइनल डेटशीट में कई बदलाव किए गए हैं, बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि पहली बार CBSE ने 10वीं व 12वीं के लिए डेटशीट परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले जारी की है ताकि छात्रों को बेहतर तैयारी का अवसर मिल सके।

    सीबीएसई द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा बारहवीं की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल, 2026 तक चलेगी। इस बार सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होंगी, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी।


    बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत कक्षा 10वीं की परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का अवसर देना है। यह बदलाव शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे छात्रों को अपनी क्षमताओं के अनुरूप तैयारी करने का मौका मिलेगा।

    CBSE की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि यह पहली बार है जब डेटशीट इतनी पहले जारी की गई है। आमतौर पर सीबीएसई परीक्षा से लगभग 60 से 70 दिन पहले ही डेटशीट जारी करता था, लेकिन इस बार इसे चार महीने पहले जारी कर छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया गया है। बोर्ड का कहना है कि इससे स्कूलों को शैक्षणिक कैलेंडर को व्यवस्थित करने और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी।

    बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे डेटशीट ध्यान से देखें और अपने विषयों की परीक्षा तिथियां नोट करें। किसी भी भ्रम या अफवाह से बचने के लिए छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

    CBSE ने यह भी बताया कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। प्रश्नपत्रों में कौशल-आधारित (Competency Based) प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि छात्र केवल रटने के बजाय अवधारणाओं को समझकर उत्तर दे सकें। बोर्ड का लक्ष्य छात्रों में तार्किक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देना है।

    एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वे पहले से अपनी योजना बनाकर पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। डेटशीट जल्दी जारी होने से परीक्षा केंद्र निर्धारण, एडमिट कार्ड जारी करने और शैक्षणिक व्यवस्थाओं में भी पारदर्शिता आएगी।

