    CBSE Scholarship 2025: छात्राओं के लिए सीबीएसई ने शुरू की छात्रवृत्ति योजना, 23 अक्टूबर तक करें आवेदन

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 11:15:28 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 11:15:44 AM (IST)
    HighLights

    1. सीबीएसई ने शुरू की छात्रवृत्ति योजना।
    2. दो कैटेगरी में दी जाएगी स्कॉलरशिप।
    3. आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि।

    एजुकेशन डेस्क। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्राओं के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है। सीबीएसई ने 'सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम' लॉन्च की है।

    इसके तहत उन छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है।

    दो कैटेगरी में दी जाएगी स्कॉलरशिप

    1. सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप (कक्षा 10वीं)

    इस कैटेगरी में वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जिन्होंने वर्ष 2025 में सीबीएसई से कक्षा 10वीं पास की है और वर्तमान में कक्षा 11वीं में पढ़ रही हैं।

    2. सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप (कक्षा 12वीं)

    इस कैटेगरी के तहत वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जिन्हें पिछले साल (कक्षा 10वीं के बाद) यह स्कॉलरशिप मिली थी और अब 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए दोबारा आवेदन करना चाहती हैं।

    आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

    • छात्राओं ने कक्षा 10वीं में सीबीएसई बोर्ड से कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हों।

    • उम्मीदवार वर्तमान में कक्षा 11वीं या 12वीं में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रही हों।

    • पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    • कक्षा 10वीं में ट्यूशन फीस 2,500 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं और कक्षा 11वीं–12वीं में ट्यूशन फीस 3,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

    आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि

    छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करना होगा।

