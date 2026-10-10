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दिल्ली हाई अलर्ट के बीच CG कैडर के IPS संतोष सिंह संभाल रहे मेट्रो सुरक्षा की कमान, छत्तीसगढ़ के 11 ज‍िलों में कंट्रोल क‍िया क्राइम

Jantar Mantar Protest: CJP के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। इस बीच छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के IPS संतोष सिंह को दिल्ली मे...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 02:02:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 02:07:54 PM (IST)
दिल्ली हाई अलर्ट के बीच CG कैडर के IPS संतोष सिंह संभाल रहे मेट्रो सुरक्षा की कमान, छत्तीसगढ़ के 11 ज‍िलों में कंट्रोल क‍िया क्राइम
छत्तीसगढ़ के 2011 बैच के IPS संतोष सिंह बने CISF DIG (फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. CJP प्रदर्शन पर दिल्ली में हाई अलर्ट, 45 मेट्रो स्टेशन बंद
  2. CG कैडर के IPS संतोष सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी
  3. 2011 बैच के IPS अब संभाल रहे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा

एजुकेशन डेस्क, दिल्ली। सीजेपी के 10 अक्टूबर यानी आज प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। अपने पुराने अनुभव से सबक लेते हुए दिल्ली (Delhi Protest) पुलिस ने इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एक ओर जहां पुलिस ने एनडीएमसी एरिया की किलेबंदी कर दी है, वहीं राजधानी की हर सीमा पर भी कड़ा पहरा है। दिल्ली आने और दिल्ली से जाने वाली 150 से ज्यादा ट्रेनें रद करने के साथ ही दिल्ली मेट्रो के 45 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ तमाम रास्तों और दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी पहरेदारी है।

छत्तीसगढ़ कैडर के IPS संतोष सिंह को मिली दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की कमान

इसी बीच दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कैडर के प्रतिभाशाली अधिकारी के हाथ में दी गई है। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस संतोष सिंह को दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CISF में DIG के रूप में पदस्थ संतोष सिंह अब दिल्ली मेट्रो की लाइनों और लाखों यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे।


वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात आईपीएस संतोष सिंह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में सीआईएसएफ के डीआईजी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को उनके सुरक्षा प्रबंधन के अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के चलते दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की लाइनों और लाखों यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है।

271 स्टेशनों वाली लाइफलाइन और 82 लाख यात्रियों की जिम्मेदारी

बता दें कि प्रतिष्ठित दिल्ली मेट्रो 271 स्टेशनों वाली एक त्वरित परिवहन प्रणाली है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली तथा उससे सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे शहरों को जोड़ती है। हाल ही में 17 सितंबर को दिल्ली मेट्रो ने एक दिन में लगभग 82.45 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया था।

नौ जिलों में SP/SSP का अनुभव, सामुदायिक पुलिसिंग में बनाई पहचान

आईपीएस संतोष सिंह छत्तीसगढ़ के नौ जिलों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, कोरिया, रायगढ़, महासमुंद, नारायणपुर और कोंडागांव में एसपी/एसएसपी के पद पर कार्य कर चुके हैं। साफ छवि वाले आईपीएस संतोष सिंह अपनी परिपक्व और संवेदनशील पुलिसिंग के साथ-साथ सामुदायिक पुलिसिंग के नवाचारों के लिए भी जाने जाते हैं।

इसके अलावा वे सुकमा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) तथा दुर्ग में नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान तैनाती से पहले वे हैदराबाद में डीआईजी साउथ जोन-2 के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के औद्योगिक एवं रणनीतिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ पूर्वी तट के बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।