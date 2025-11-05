CG High Court Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नौकरी का मौका, 133 पदों पर बंपर भर्ती; ऐसे करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (Junior Judicial Assistant) और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के कुल 133 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 तय की गई है। वहीं उम्मीदवार 26 से 28 नवंबर 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे।