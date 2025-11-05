CG High Court Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नौकरी का मौका, 133 पदों पर बंपर भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
Chhattisgarh High Court Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (Junior Judicial Assistant) और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के कुल 133 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आइए इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।
एजुकेशन डेस्क। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (Junior Judicial Assistant) और जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) के कुल 133 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 तय की गई है। वहीं उम्मीदवार 26 से 28 नवंबर 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे।
पात्रता मानदंड
- जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है।
- जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) पद के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
पदों के बारे में जानकारी
जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कुल 124 पद)
- सामान्य (General Category) - 46
- SC - 25
- ST - 31
- OBC - 22
जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (कंप्यूटर) (कुल 9 पद)
- सामान्य (General Category) - 5
- SC - 1
- ST - 2
- OBC - 1
चयन प्रक्रिया
- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
- लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा।
- लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह टेस्ट 50 अंकों का होगा और इसमें गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे।
- इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी और आवेदन लिंक के लिए आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।