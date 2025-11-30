CG News: बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज, पांच किमी के दायरे में होंगे केंद्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। माशिमं ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और आवश्यक संसाधनों के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि परीक्षा केंद्र अधिकतम पांच किलोमीटर के दायरे में ही बनाए जाएं, ताकि परीक्षार्थियों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुबह के समय होने वाली परीक्षा में पहुंचने में कोई परेशानी न हो।
मंडल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई स्कूल दो या तीन मंजिला है, तो कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कक्ष केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे। इन नियमों का पालन कराने को कहा गया है।
जिला शिक्षा अधिकारियों से बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों की दूरी और उपलब्ध संसाधनों का विस्तृत ब्यौरा तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं को लेकर भी खास जोर दिया गया है। माशिमं ने कहा है कि बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाना है, वहां विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा, साफ-सफाई और पेयजल की स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है। इसकेसाथ ही केंद्रों में उपलब्ध स्टाफ, कक्षों की संख्या, औसत बैठक क्षमता, फर्नीचर की स्थिति और परीक्षा हाल की क्षमता की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
मंडल का कहना है कि समय पर और सटीक जानकारी मिलने से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुगमता से हो सकेगा और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।