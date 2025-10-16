CG Vyapam Calendar 2026: छत्तीसगढ़ व्यापमं ने जारी किया परीक्षा शेड्यूल, अप्रैल से शुरू होंगे एग्जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने वर्ष 2026 के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर को जारी इस कैलेंडर में अप्रैल 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक 31 से अधिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की गई हैं, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं को आगामी परीक्षाओं की तैयारी की रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी।

प्रवेश परीक्षाओं का शुरुआती दौर कैलेंडर की शुरुआत अप्रैल 2026 में होगी, जिसमें तकनीकी शिक्षा से जुड़ी प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। पीपीटी और पीईटी/पीपीटी/पीवीपीटि जैसी परीक्षाएं मई और जून में होंगी। इसी के साथ प्री डी.एल.एड., प्री बी.एड. और एमएससी नर्सिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं, जो 04 जून, 11 जून और 14 मई 2026 को होंगी।

भर्ती परीक्षाओं का प्रमुख शेड्यूल इस कैलेंडर में विभिन्न सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अप्रैल में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की फार्मेसिस्ट ग्रेड -2 और तकनीकी शिक्षा की पीईटी के लिए परीक्षाएं 12 अप्रैल और 14 मई को होंगी। जल संसाधन विभाग में अनुदेशक (सिविल) पद के लिए परीक्षा 02 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। पुलिस और प्रशासन: गृह (पुलिस) विभाग में सहायक उप निरीक्षक (एम) के लिए 12 जुलाई 2026 को परीक्षा होगी, जबकि नगर सेना के लिए फायरमैन और स्टोरकीपर की परीक्षाएं क्रमशः 19 जुलाई और 25 अक्टूबर को होंगी।