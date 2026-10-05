DAVV Indore: पीएचडी की खाली सीटों का एचओडी को देना होगा ब्यौरा, दिसंबर में एडमिशन प्रोसेस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का अगला चरण दिसंबर में रखा गया है। विश्वविद्यालय का पूरा ध्यान इस बार सीट बढ़ाने के साथ पर्याप्त पीएचडी गाइड उपलब्ध कराने पर रहेगा। विभागों से रिक्त सीटों की जानकारी मांगी गई है। 15 अक्टूबर तक विषयवार सीटों की सूची जारी होने की संभावना है।

विश्वविद्यालय प्रशासन 28 विषयों में नान डीईटी के माध्यम से प्रवेश देगा। इसके लिए नेट परीक्षा का स्कोर कार्ड मान्य होगा, जबकि 13 इंजीनियरिंग विषयों के लिए डाक्टरल एंट्रेंस टेस्ट (डीईटी) होगा। नवंबर में अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया से पहले गाइडों का पंजीयन कराया जाएगा। इसके लिए गाइडों से गूगल फार्म भरवाया जाएगा, ताकि खाली सीटों की संख्या का पता चल सके।