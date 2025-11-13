बच्चों को सिखाएं नई स्किल्स, एजुकेशन, साइंस, आर्ट और कोडिंग के लिए बेस्ट हैं ये 4 प्लेटफॉर्म्स

एजुकेशन डेस्क। आज के डिजिटल युग में बच्चों के लिए सीखने के ढेरों नए साधन उपलब्ध हैं। अब केवल किताबों तक सीमित रहने की जरूरत नहीं, बल्कि बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स की मदद से एजुकेशन, साइंस, आर्ट और कोडिंग जैसी नई-नई स्किल्स घर बैठे सीख सकते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर प्लेटफॉर्म फ्री हैं और बच्चों की क्रिएटिविटी, जिज्ञासा और इमेजिनेशन को बढ़ाने का शानदार जरिया हैं।

आइए जानते हैं कुछ ऐसे टॉप प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो आपके बच्चे के लिए सीखने का मजेदार अनुभव बन सकते हैं-

1. Scratch (MIT Media Lab)

अगर आपका बच्चा कोडिंग और साइंस में रुचि रखता है, तो Scratch उसके लिए एक शानदार शुरुआत है।

यहां बच्चे विजुअल ब्लॉक्स की मदद से अपनी खुद की स्टोरी, गेम और एनिमेशन बना सकते हैं।

वेबसाइट - scratch.mit.edu

scratch.mit.edu बस 'Create' पर क्लिक करें और ट्यूटोरियल्स की मदद से शुरुआत करें।

यह प्लेटफॉर्म बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग की बेसिक समझ विकसित करने में मदद करता है।

2. Seek by iNaturalist

यह ऐप बच्चों को प्रकृति के प्रति जिज्ञासु बनाता है।

किसी पौधे, फूल या कीड़े की फोटो लेकर इसे ऐप पर अपलोड करें, और यह तुरंत उसके बारे में पूरी जानकारी बता देता है।

बस Seek App डाउनलोड करें, कैमरे से ऑब्जेक्ट पर फोकस करें और कुछ ही सेकंड में जवाब पाएं।

यह ऐप बच्चों को साइंस और एनवायरनमेंटल अवेयरनेस सिखाने का आसान तरीका है।

3. Khan Academy

अगर बात पढ़ाई और सामान्य ज्ञान की हो, तो खान एकेडमी बच्चों के लिए सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है।

यहां मैथ्स, साइंस, इंग्लिश जैसे विषयों से लेकर लाइफ स्किल्स और फाइनेंस तक के लेसन फ्री में उपलब्ध हैं।

वेबसाइट - khanacademy.org या Khan Academy Kids App डाउनलोड करें।

khanacademy.org या Khan Academy Kids App डाउनलोड करें। यह प्लेटफॉर्म बच्चों की सेल्फ-लर्निंग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को मजबूत करता है।

4. Google Arts & Culture Experiments

अगर आपका बच्चा आर्ट, पेंटिंग या म्यूजिक में दिलचस्पी रखता है, तो यह वेबसाइट उसके लिए बेहद उपयोगी है।

यहां बच्चे इंटरएक्टिव गेम्स और प्रोजेक्ट्स के जरिए आर्ट और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।

वेबसाइट - experiments.withgoogle.com

experiments.withgoogle.com यह प्लेटफॉर्म बच्चों को क्रिएटिविटी और डिजिटल आर्ट की दुनिया से जोड़ता है।

इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से बच्चे न केवल नई स्किल्स सीख सकते हैं, बल्कि अपनी इमेजिनेशन और सोचने की क्षमता को भी मजबूत बना सकते हैं। एजुकेशन से लेकर आर्ट, साइंस और कोडिंग तक, हर रुचि के अनुसार सीखने का कुछ न कुछ यहां जरूर मिलेगा।