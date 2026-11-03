अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर, 4 साल नौकरी के बाद 2 साल एक्सटेंशन का ऑफर? जानिए क्या है सरकार का प्लान

एजुकेशन डेस्क। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों पर नौकरी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार अग्निवीरों के लिए सर्विस के दो वर्षों को एक्सटेंड करने पर विचार कर रही है। इसके लिए कई बैठकों में चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इस बारे में सेना या सरकार की ओर से ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन इस पर 21 नवंबर से निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

21 नवंबर को पहला बैच होगा सेवा मुक्त अग्निवीर योजना को वर्ष 2022 से शुरू किया गया था। इंडियन नेवी अग्निवीर के पहले बैच में भर्ती होने वाले उम्मीदवार 21 नवंबर 2026 को सेवा मुक्त होंगे। ऐसे में सरकार की ओर से इनकी सेवा समाप्त होने से पहले ही एक्सटेंशन का ऑफर दिया जा सकता है ताकि पहले बैच को भी इसका लाभ मिल सके।