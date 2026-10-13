MP में प्राइवेट कॉलेजों के लिए नए नियम लागू, अनदेखी करने पर लगेगा 5 लाख रुपये तक का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध पारंपरिक पाठ्यक्रमों के संचालन, नवीन अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना, नए संकाय, विषय व उत्तरवर्ती कक्षाएं प्रारंभ करने और पूर्व संचालित महाविद्यालयों की निरंतरता के लिए सत्र 2027-28 से लागू होने वाली विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी नए नियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना व संस्थानों में स्तरीय अधोसंरचना व शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना है। यदि कोई भी महाविद्यालय नियमों की अनदेखी पार पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

डिजिटल होगी पूरी प्रक्रिया, पोर्टल के जरिए वर्ष भर स्वीकार होंगे आवेदन