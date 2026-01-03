7 जून को होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी 2025 की परीक्षा, 34 पदों पर होगी भर्तियां

एज्यूकेशन डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में होम्यौपेथी डॉक्टरों के 34 पद रिक्त है। इन पर भर्तियां की जाएगी। 13 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें आयोग ने अभ्यर्थियों को 12 अप्रैल तक पंजीयन करवाने का समय दिया है, जबकि परीक्षा 7 जून को चार शहरों में आयोजित की जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक 28 मई से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे। 11 सामान्य, 5 एससी, 6 एसटी, 9 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस पदों पर होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती होगी। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया रखी है, जिसमें 13 मार्च से 12 अप्रैल तक पंजीयन की लिंक खुली रहेगी।