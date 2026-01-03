मेरी खबरें
    7 जून को होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी 2025 की परीक्षा, 34 पदों पर होगी भर्तियां

    एमपीपीएससी ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी किया है। कुल 34 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से 12 अप्रैल तक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 01:36:31 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 01:36:31 PM (IST)
    7 जून को होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी 2025 की परीक्षा, 34 पदों पर होगी भर्तियां
    होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी 2025 की भर्ती परीक्षा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एमपीपीएससी ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी 34 पदों भर्ती निकाली है
    2. आवेदन 13 मार्च से 12 अप्रैल तक ऑनलाइन होंगे जारी
    3. परीक्षा 7 जून को चार शहरों में आयोजित की जाएगी

    एज्यूकेशन डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में होम्यौपेथी डॉक्टरों के 34 पद रिक्त है। इन पर भर्तियां की जाएगी। 13 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें आयोग ने अभ्यर्थियों को 12 अप्रैल तक पंजीयन करवाने का समय दिया है, जबकि परीक्षा 7 जून को चार शहरों में आयोजित की जाएगी।

    अधिकारियों के मुताबिक 28 मई से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे। 11 सामान्य, 5 एससी, 6 एसटी, 9 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस पदों पर होम्यौपेथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती होगी। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया रखी है, जिसमें 13 मार्च से 12 अप्रैल तक पंजीयन की लिंक खुली रहेगी।


    उसके बाद 13 से 19 अप्रैल के बीच तीन हजार रुपये और 20 अप्रैल से 13 मई तक 25 हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क फार्म के साथ जमा करना होंगे। आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों को दसवीं-बारहवीं, स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंकसूची, जाति, मूल निवासी, आय सहित अन्य प्रमाण पत्र व दस्तावेज अपोलड करना होंगे।

    परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। चार प्रश्नों के गलत जवाब देने पर एक अंक काटा जाएगा। परीक्षा आफलाइन पद्धति पर करवाई जाएगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा केंद्र रखेंगे। आयोग के मुताबिक परीक्षा के लिए केंद्रों पर आब्जर्वर भी नियुक्ति होंगे।

