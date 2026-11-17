एजुकेशन डेस्क, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ने आगामी परीक्षाओं को सुचारू और नकलमुक्त कराने के लिए एक महत्वपूर्ण और विस्तृत निर्देशिका जारी की है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने शासकीय और अशासकीय संबद्ध महाविद्यालयों के सभी केन्द्राध्यक्षों को इस संबंध में आधिकारिक पत्र भेजा है।

विश्वविद्यालय का कहना है कि इस नए निर्देश का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाना है। साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म करना और परीक्षा की गरिमा को बनाए रखना है।

प्रश्नपत्रों और उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा पर विशेष पहरा

निर्देशों के अनुसार परीक्षा कार्य के लिए आने वाले गोपनीय प्रश्नपत्रों और उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित परीक्षा केंद्र के केन्द्राध्यक्ष की होगी।

- सभी प्रश्नपत्रों और उत्तरपुस्तिकाओं को कड़े सुरक्षा घेरे में बंद ताले के अंदर रखा जाएगा

- ताले पर केन्द्राध्यक्ष की चपड़ी वाली सील होना अनिवार्य होगा

- उपयोग में लाई जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं को सीरियल नंबर के अनुसार कक्षवार रखा जाएगा

- परीक्षा समाप्ति के बाद इस्तेमाल हुई उत्तरपुस्तिकाओं के बंडल को सीलबंद करवाकर सुरक्षित रखवाया जाएगा

- इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्ष की तय की गई है

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिका से जुड़ी हर व्यवस्था को तय नियमों के अनुसार ही पूरा करना होगा।

नकल रोकने के लिए सीसीटीवी और मोबाइल पर सख्ती

परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए तकनीकी निगरानी का बड़ा कदम उठाया गया है।

- परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड और लिंक परीक्षा नियंत्रक के आधिकारिक ई-मेल पर भेजना अनिवार्य किया गया है

- सीसीटीवी कैमरे लगातार संचालित होने चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जानी चाहिए

- कैमरों के यूजर आईडी और पासवर्ड अग्रणी महाविद्यालय को भेजने होंगे

- अग्रणी महाविद्यालय से भी परीक्षा केंद्रों पर सतत नजर रखी जा सकेगी

- मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामग्री को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं

विश्वविद्यालय का मानना है कि सीसीटीवी निगरानी से परीक्षा केंद्रों में अनुशासन बढ़ेगा और नकल की कोशिश करने वालों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी।

वीक्षकों की भूमिका और बैठक व्यवस्था

परीक्षा कक्षों में अनुशासन बनाए रखने के लिए वीक्षकों को लेकर भी साफ निर्देश दिए गए हैं।

- केवल नियुक्त योग्य शिक्षकों या शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को ही वीक्षण कार्य सौंपा जाएगा

- सभी वीक्षक परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले कक्ष के अंदर पहुंच जाएंगे

- वीक्षक छात्रों को उनके निर्धारित स्थान पर बैठाने में सहयोग करेंगे

- वीक्षक परीक्षा के दौरान कक्ष के अंदर ही रहकर पूरी निष्ठा से कार्य संपन्न कराएंगे

- केन्द्राध्यक्ष की विशेष अनुमति के बिना वीक्षक बाहर नहीं जा सकेंगे

- नियुक्ति के बाद केंद्र पर उपलब्ध वीक्षकों की सूची तत्काल अग्रणी महाविद्यालय को भेजनी होगी

विश्वविद्यालय ने कहा है कि वीक्षकों की समय पर मौजूदगी और सक्रिय भूमिका से परीक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

अंडरटेकिंग और दस्तावेजों को लेकर सख्त निर्देश

निर्देशिका में छात्रों के प्रवेश और दस्तावेजों को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं।

- किसी भी छात्र को केवल अंडरटेकिंग के आधार पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा

- ऑनलाइन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का हस्तलिखित संशोधन या नई जानकारी दर्ज करने पर पूरी पाबंदी है

- नियमों से बाहर जाकर किसी छात्र को परीक्षा में बैठाने की अनुमति नहीं होगी

- दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित केंद्र की जिम्मेदारी तय की जाएगी

बंडलिंग प्रक्रिया को लेकर निर्देश

परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिकाओं की बंडलिंग को लेकर भी अलग से निर्देश दिए गए हैं।

- नियमित और भूतपूर्व छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं को एक ही बंडल में बांधा जाएगा

- एटीकेटी या पूरक छात्रों की कापियों का बंडल पूरी तरह पृथक रखा जाएगा

- बंडलिंग में गलती से बचने के लिए केन्द्राध्यक्ष को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी होगी

मार्गदर्शन और संपर्क की व्यवस्था

विश्वविद्यालय ने कहा है कि विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा या समस्या होने पर तत्काल विश्वविद्यालय से आधिकारिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।

यदि परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाओं में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता महसूस हो, तो केन्द्राध्यक्ष तुरंत लीड कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क कर उन्हें अवगत कराएं। विश्वविद्यालय का कहना है कि इन निर्देशों का पालन हर केंद्र पर अनिवार्य होगा। इसका मकसद परीक्षाओं को पूरी तरह नकलमुक्त, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।