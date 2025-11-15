KVS-NVS Jobs 2025: सरकारी नौकरी का मौका, केंद्रीय और नवोदय स्कूलों में 14,976 भर्तियां शुरू, जानें कब करें आवेदन

एजुकेशन डेस्क। केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बंपर वैकेंसी आ गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद सीबीएसई ने टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और 14 नवंबर से इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी आफिशियल वेबसाइट पर इस वैकेंसी में लिए फार्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।

सीबीएसई ने यह भर्ती केवीएस और एनवीएस स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल समेत विभिन्न नान टीचिंग पदों के लिए शुरू की है। इस भर्ती अभियान के जरिये दोनों तरह के विद्यालयों में 14 हजार 976 पद भरे जाएंगे।

योग्यता टीचिंग और नान टीचिंग सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर उम्मीदवार के पास मास्टर्स की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और बीएड डिग्री के साथ होनी चाहिए।

वहीं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स बीएड की डिग्री के साथ नौ से 12 साल काम का अनुभव भी हो। टीजीटी के लिए संबंधित विषय में बैचलर की डिग्री और बीएड के साथ सीटीईटी पास होना चाहिए। नॉन टीचिंग पदों के लिए बैचलर डिग्री, 12वीं पास, 10वीं पास या डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन शुल्क

- असिस्टेंट कमिश्नर /प्रिंसिपल/ वाइस प्रिंसिपल

- सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस - 2800 रुपये

- एससी/ एसटी/ पीएच/ ईएसएम/ पीजीटी/ टीजीटी/ पीआरटी/ एई/ फाइनेंस आफिसर/ लाइब्रेरियन/ एएसओ/ जूनियर ट्रांसलेटर - 500 रुपये

- अन्य पद

- सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस - 2000 रुपये

- एससी/ एसटी/ पीएच/ ईएसएम - 500 रुपये

- एएसएसए/ स्टेनोग्राफर/ जेएसए/ लैब अटेंडेंट/ मल्टी टास्किंग स्टाफ

- सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस - 1700 रुपये

- एससी/ एसटी/ पीएच/ ईएसएम - 500 रुपये