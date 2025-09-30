मेरी खबरें
    By Satish Kumar Pandey
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 06:52:42 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 06:54:57 PM (IST)
    जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अक्टूबर में
    जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक छात्र-छात्राएं 7 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया में खाली सीटों को भरने के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2026 के माध्यम से चयन किया जाएगा। 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदक एवं 11वीं कक्षा के लिए लिंक पर जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

